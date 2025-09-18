Castel San Pietro, accoltellato al parco a 14 anni la sindaca: «Comunità sotto choc, serve prevenzione»

«Ho saputo quasi in contemporanea quanto era accaduto, poi sono stata in contatto con i carabinieri che ringrazio molto per il lavoro svolto fino al momento del ritrovamento del sospettato. La mattina successiva ho accolto in municipio la famiglia del ragazzino aggredito, con cui sono ora in contatto per avere aggiornamenti sullo stato di salute del ragazzo che ora è la cosa che ci sta più a cuore – racconta la sindaca di Castel San Pietro, Francesca Marchetti –. Un fatto di questa gravità, che coinvolge fra l’altro due adolescenti, ha sconvolto tutti. Aspettiamo che si faccia luce sulla vicenda, perché al momento non abbiamo elementi per capire quale sia stato il movente e solo dopo si potranno fare ulteriori ragionamenti. Nell’immediato ci premeva che fosse individuato il responsabile perché stava andando in giro armato e questo preoccupava tutti, perciò ringrazio le forze dell’ordine che lo hanno individuato nel giro di poco, mettendo in sicurezza la comunità. Sicuramente quanto accaduto riaccende un tema importante: la necessità assoluta e prioritaria di porre l’attenzione sul benessere psicologico degli adolescenti, non però in termini di emergenza ma con un approccio di sistema, perché la complessità della società e il post-pandemia ormai confermano che c’è bisogno di lavorare sulla prevenzione e sull’educazione emotiva e digitale dei ragazzi. Come comunità dobbiamo investire su professionisti che possano aiutarci in questo. In questo frangente ci siamo messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per attivare tutti i supporti psicologici anche per i ragazzini e i bambini che hanno assistito all’evento di sangue».