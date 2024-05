Castel san Pietro, accoltella una ex collega nel piazzale dell’albergo dove lavorava

Un uomo sulla cinquantina di Castel San Pietro si trova in stato di fermo in quanto ritenuto responsabile dell’accoltellamento di una donna di 60 anni, residente anche lei nella stessa città avvenuto nel piazzale dell’hotel Il Gallo di Castel San Pietro intorno all’ora di pranzo. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo non lavorava più nella struttura e all’origine dell’aggressione violenta ci sarebbero proprio dei dissidi professionali, la donna infatti ricopre un incarico di responsabilità nell’albergo. Ricoverata d’urgenza al Maggiore la sessantenne è fuori pericolo, l’uomo al momento è trattenuto nella caserma dei carabinieri di Castel San Pietro a disposizione dell’autorità giudiziaria.