Castel Guelfo, trasporto illecito di rifiuti: tre denunce e una patente ritirata

A Castel Guelfo i Carabinieri hanno sequestrato veicolo per trasporto illecito di rifiuti speciali. I militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Imola hanno intercettato un furgone impiegato nel trasporto di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Il mezzo è risultato sprovvisto della necessaria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ed è stato sottoposto a sequestro preventivo. I tre occupanti del veicolo sono stati denunciati a piede libero per il reato di gestione illecita di rifiuti in concorso, mentre al conducente è stata immediatamente ritirata la patente di guida ai fini della sospensione.

...