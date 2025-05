Castel Guelfo, sorpresi con l’auto piena di vestiti rubati: nei guai due donne e un uomo

I Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese hanno controllato centinaia di veicoli e altrettante persone, nei pressi dei Centri Commerciali della provincia di Imola. Durante tali controlli, i militari operanti, hanno controllato un’autovettura parcheggiata nei pressi dell’ingresso principale di un esercizio commerciale a Castel Guelfo. Alla vista dei Carabinieri, gli occupanti del veicolo, (una donna sulla cinquantina, un’altra sulla trentina e un uomo anch’esso trentenne), sono scesi immediatamente dall’auto per poi entrare in un bar, per eludere i controlli da parte dei Carabinieri. Insospettiti da tale atteggiamento però, i militari hanno deciso di identificare i tre, i quali sin da subito hanno assunto un comportamento alquanto anomalo durante l’identificazione. Da ulteriori accertamenti, da part, i tre sono stati trovati in possesso di diversi capi di abbigliamento, che custodivano all’interno dell’autovettura, di un valore di circa 1.500 euro, non pagati. Alla luce di quanto indicato, i Carabinieri hanno immediatamente recuperato la merce, restituendola all’avente diritto.