Castel Guelfo, scaglia il telefonino sulla testa della compagna al culmine di una lite: 32enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo hanno arrestato un 32enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri a casa dell’uomo, su richiesta della compagna che aveva telefonato al 112 per chiedere aiuto. All’arrivo dei Carabinieri, la donna mostrava una ferita sanguinante alla testa, dicendo che gliel’aveva procurata il compagno, lanciandole addosso il telefonino, al culmine di una discussione, scaturita da problemi relazionali. Alla scena hanno assistito anche il fratello della donna e i due figli minorenni della coppia. Soccorsa dai sanitari del 118, la malcapitata è stata trasportata al Pronto Soccorso, medicata e dimessa. I Carabinieri, dopo aver identificato il presunto responsabile nel 32enne, lo hanno arrestato e tradotto in un Istituto penitenziario, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.