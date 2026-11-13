Castel Guelfo, rubano il rame dal tetto della scuola: danni per almeno 50mila euro

Mercoledì mattina A Castel guelfo si sono svegliati con una brutta sorpresa: una buona parte della copertura in rame dei corridoi delle scuole Papa Giovanni Paolo II, nel lato nord dove ci sono le classi delle medie, era sparita.

Nottetempo, fra martedì e mercoledì, ignoti si sono introdotti nella scuola e con una operazione certosina, di certo non improvvisata, hanno smontato dall’interno (come confermano i carabinieri) pezzo per pezzo le lamine di metallo che sul mercato nero continuano ad avere un consistente valore.

«I numeri del danno sono significativi: ben 160 metri quadri di coperto in rame sottratti per un valore di almeno 50mila euro - hanno scritto ieri il sindaco Claudio Franceschi e l’assessora Giorgia Grazia sui social comunali - Come municipio abbiamo presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri e le indagini sono in corso».

«L’amarezza del sopralluogo, che ho condotto con l’assessora Giorgia Grazia che ha la delega alla Scuola, ci ha lasciato questa riflessione - continua il sindaco -: rubare alla scuola significa rubare al futuro. Un gesto che lascia amarezza, rabbia e incredulità perché, quando si colpisce un istituto didattico, non si sottrae soltanto un materiale ma si danneggia un luogo che appartiene a tutta la comunità. Uno spazio in cui ogni giorno investiamo risorse, energie e speranze per costruire il domani dei nostri bambini e ragazzi. Dietro ad ogni intervento, miglioramento e investimento pubblico ci sono il lavoro, l’impegno e le risorse dell’intera collettività. La necessità immediata, ora, è quella di mettere in sicurezza la copertura per proteggerla dagli eventi atmosferici. Il danno è purtroppo di entità importante e ci impegneremo a individuare la soluzione più efficace e sostenibile per ripristinare la porzione di tetto danneggiata. Resta l’amarezza di dover destinare tempo e risorse per riparare un danneggiamento che non sarebbe mai dovuto accadere. Fondi che avremmo potuto destinare alla miglioria ulteriore del nostro plesso scolastico».

L’indagine è avviata ma i carabinieri rilevano una difficoltà sostanziale: benché la struttura sia dotata di videocamere di sorveglianza, queste pare che non fossero funzionanti al momento del furto.