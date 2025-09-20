Castel Guelfo. Polizia locale salva un gatto ferito, ritrovati i proprietari

Un tempestivo intervento della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese ha permesso di salvare la vita a un giovane gatto rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina a Castel Guelfo.

L’incidente

L’episodio si è verificato in viale dei Martiri, all’altezza della farmacia locale, dove gli agenti hanno rinvenuto un cucciolo di gatto gravemente ferito sul ciglio della strada, verosimilmente investito da un veicolo. Il Commissario Massimo Marabini, responsabile del presidio, è intervenuto personalmente con grande prontezza, procurandosi i materiali necessari presso la farmacia per trasportare in sicurezza l’animale spaventato e sofferente.

Le cure veterinarie

Il felino è stato immediatamente trasferito alla clinica veterinaria di Toscanella per ricevere le cure urgenti. Il gatto, un maschio soriano tigrato nero e grigio, è stato prontamente soccorso e stabilizzato dal personale medico veterinario. Le sue condizioni fisiche - ben nutrito e curato - hanno subito fatto pensare che si trattasse di un animale domestico e non randagio.

Il lieto fine

Nonostante l’assenza di un microchip che avrebbe facilitato l’identificazione, il personale della clinica veterinaria è riuscito nel corso della giornata a rintracciare i proprietari, che nel pomeriggio si sono recati presso la struttura per riportare a casa il loro amico a quattro zampe.

«Questo episodio dimostra l’attenzione e la sensibilità dei nostri operatori anche verso gli animali in difficoltà -, ha commentato il Comandante della Polizia Locale Massimiliano Galloni -. La collaborazione con la farmacia e la clinica veterinaria è stata fondamentale per il lieto fine di questa vicenda».