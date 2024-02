Castel Guelfo, non ce l’ha fatta Carlo Giogoli investito lo scorso 7 febbraio

Carlo Giogoli non ce l'ha fatta. Il 76enne di Castel Guelfo investito lo scorso 7 febbraio sullo Stradone, intorno alle 10 del mattino da una Toyota Yaris guidata da una 43enne di Castel San Pietro che procedeva in direzione Bologna, è deceduto all'ospedale Maggiore dove era ricoverato dal momento dell'incidente in gravissime condizioni. La notizia è stata comunicata in mattinata alla polizia locale che aveva effettuato i rilievi dell’incidente. Geometra e progettista d'interni in pensione, sposato senza figli, Giogoli era molto conosciuto in paese.