Castel Guelfo: ladro all’outlet scoperto dalla Polizia VIDEO

Martedì 1 luglio alle 17.45 una pattuglia del Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, durante il servizio di controllo sul territorio, è prontamente intervenuta sventando un tentativo di furto all’interno di un negozio dell’outlet di Castel Guelfo di Bologna. Gli operatori, in collaborazione col servizio di vigilanza dell’outlet, insospettiti da alcuni movimenti anomali, sono riusciti a sorprendere il responsabile: un cittadino di nazionalità romena di 39 anni, interrompendo l’azione criminosa e recuperando la refurtiva. All’interno del suo veicolo è stata poi rinvenuta una borsa schermata solitamente utilizzata per eludere i sistemi anti-taccheggio, che però non è stata utilizzata in questa circostanza. Nei suoi confronti si è proceduto con la denuncia in stato di libertà per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.