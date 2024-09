Castel Guelfo, la montagna di rifiuti e la rabbia. Un centinaio di famiglie allagate nelle stesse vie del 2023

In Comune non hanno ancora fatto pausa, sindaco, dipendenti comunali, ieri pomeriggio erano ancora tutti all’opera nel Coc allestito per l’emergenza scattata mercoledì notte. Ieri con la Protezione civile cittadina, e con i rinforzi da Piacenza e Reggio Emilia, cittadini e volontari sono riusciti a liberare cortili, portici e garage e ad accatastare tutto il materiale ormai inservibile per colpa del fango nell’area verde in zona ovest, quella più colpita dalla fuoriuscita del Sillaro. «La fatica sta diventando rabbia nei cittadini e lo capisco -commentava ieri il sindaco Claudio Franceschi -, noi facciamo tutto il possibile. Sappiamo che questa volta la pioggia è stata più abbondante e si è concentrata in un minor lasso di tempo, questo certamente ha peggiorato il quadro. Poi credo vada capito bene quale fosse lo stato di pulizia del Sillaro a monte. Noi facciamo tutto quello che possiamo e siamo disponibili dal primo istante».

Il danno è, a prima vista, maggiore rispetto alla volta precedente ma sempre nella stessa zona. «Se nel 2023 l’allagamento aveva interessato una settantina di famiglie - dice il sindaco - questa volta siamo sul centinaio, sempre nello stesso quadrante, quello fra le vie Canale, piazzale Alighieri, via Stradone e via Maitana. Hanno avuto allagamenti anche alcune aziende, una di carta, un’officina, un salumificio, una produttrice di piadine. Tutte si sono mosse in autonomia, noi ci siamo concentrati a dare una mano ai cittadini».

In tutto questo, però, Castel Guelfo non ha avuto cittadini sfollati dalle proprie abitazioni, come è successo invece nelle frazioni imolesi, a Castel San Pietro o in Vallata del Santerno. Oggi comincerà il lavaggio delle strade interessate dal fango, quindi è stato chiesto di non far sostare le auto a bordo carreggiata. Il conto complessivo dei danni necessita ancora di tempo, «in somma urgenza, fra spurghi e lavaggi strade, smaltimento rifiuti credo che ce la caveremo con diecimila euro come la volta scorsa - dice il sindaco - certo che a così poca distanza di tempo la situazione prova tutti».

Per tenere alto il morale, ieri è stata confermata l’iniziativa Guelfo Comics che continua anche oggi, a partire dalle 10 del mattino, con mostra scambio di fumetti da collezione a palazzo Malvezzi Hercolani e incontri con vari disegnatori e artisti.