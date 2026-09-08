Castel Guelfo, incidente sul lavoro: 31enne operaio all’ospedale

A mezzogiorno di ieri, lunedì 7 settembre, i Carabinieri della Tenenza di Medicina e della Stazione di Castel Guelfo sono intervenuti in una società di Castel Guelfo specializzata nella lavorazione dei polimeri per un incidente sul lavoro accaduto a un dipendente, 31enne, italiano. Il malcapitato è rimasto ferito mentre si stava occupando della manutenzione di un macchinario. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con codice di media gravità al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola. Accertamenti in corso da parte della Medicina del Lavoro dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.