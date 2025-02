Castel Guelfo. Fuori strada con lo scooter, gravissimo un 19enne

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi a Castel Guelfo, lungo gli Stradelli guelfi. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, intorno alle 15, un giovane di 19 anni di San Lazzaro viaggiava in sella a uno scooter 125 Kymco in direzione Castel Guelfo quando, per cause ancora da accertare, giunto all’altezza del civico 16 ha perso il controllo del mezzo. La moto ha così deviato la sua marcia sulla destra finendo prima nella banchina erbosa per poi terminare la sua corsa nel canale di scolo che scorre accanto alla carreggiata. Sul luogo dell’incidente il personale del 118 che ha trasportato il giovane in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna.