Castel Guelfo, ferito gravemente un motociclista di 56 anni

Grave incidente questa mattina alle 10.30 alle porte di Castel Guelfo all’intersezione fra via Nuova e via Scuole di Giardino. Secondo la ricostruzione della polizia locale del Circondario una moto Ducati 1200 condotta da M.E. 56 anni di Castel Guelfo circolava su via Nuova in direzione di Bologna, giunta in prossimità di via Scuole di Giardino sorpassava il Fiat Doblò condotto da E.D., 62 anni di Bagnacavallo, che stava viaggiando nella stessa direzione e si apprestava a svoltare a sinistra. Il motociclista è finito contro un albero oltre la recinzione dell’abitazione sull’incrocio. E’ stato caricato in codice rosso dall’elisoccorso e trasportato al Maggiore di Bologna.