Castel Guelfo, carambola fuori strada è grave una donna di 39 anni di Medicina

E’ grave dopo la carambola fuori strada avvenuta in territorio di Castel Guelfo, nel pomeriggio di oggi fra le 15 e le 16. Una donna di 39 anni di Medicina, M.V., era alla guida della sua Toyota Yaris e stava tornando a casa dal lavoro percorrendo la via Larga in direzione di Bologna, quando circa 30 metri prima dell’intersezione con la via Boara ha perso il controllo, ha attraversato la banchina per poi finire nel fosso adiacente ribaltandosi più volte nel campo di grano a lato della strada. Le condizioni della donna sono parse subito gravi e dopo essere stata liberata dalle lamiere dell’auto distrutta è stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in codice 3. Oltre alla polizia locale intervenuta per i rilievi e le indagini sul sinistro erano presenti anche i vigili del fuoco che hanno liberato la donna e messo in sicurezza il mezzo.