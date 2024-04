Castel del Rio, incendio nel garage di un’abitazione: una donna trasportata in ospedale

Incendio nel garage di un’abitazione a Castel del Rio, in località San Miniato. Verso le 21,30 sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Fontanelice, due dal distaccamento di Imola e una dalla centrale di Bologna. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale per accertamenti su una possibile intossicazione. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. All’interno del garage i vigili del fuoco hanno potuto constatare la presenza di un notevole quantitativo di legna da ardere oltre ad altro materiale reso irriconoscibile dall’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castel del Rio.