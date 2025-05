Castel del Rio, da giovedì un F104 esposto davanti al Museo della guerra

Un aereo F-104 Starfighter è arrivato nella giornata di ieri a Castel del Rio e posizionato davanti al Museo della Guerra di Palazzo Alidosi. Sulla coda dell’aereo militare il cavallino rampante e il nome di Francesco Baracca. L’aereo è soprannominato anche “bara volante” anche per l’alto numero di incidenti che lo hanno visto protagonista, un incidente accadde anche nella stessa Vallata del Santerno nell’autunno del 1991 quando due F104 si toccarono in volo durante una manovra e precipitarono. Miracolosamente non ci furono vittime fra i piloti e nemmeno fra i civili perché caddero in un terreno disabitato nel comune di Fontanelice. E’ il caccia intercettore più veloce della storia dell’Aeronautica militare in uso e anche per questo non ammetteva errori nel pilotaggio. La stessa Aeronautica lo ha dato in comodato d’uso al Museo, completamente ristrutturato; il caccia F104 è stato dismesso dalla stessa Aeronautico a inizio anni Duemila. Si affianca al T-6 Texan di proprietà del Museo che è collocato da diversi decenni sempre in prossimità del castello alidosiano sede del Museo.