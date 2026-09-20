Castel del Rio, concluse le ricerche di un 71enne scomparso sabato e trovato senza vita in un dirupo

Alle 11 circa di oggi a Castel del Rio è stato ritrovato dalle unità cinofile dei vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo di 71 anni del posto del quale si erano perse le tracce alcuni giorni fa. A seguito della scomparsa, la Prefettura di Bologna nella mattinata di sabato 19 aveva prontamente attivato il Piano provinciale per le persone scomparse affidandone il coordinamento generale ai carabinieri di Imola ed il coordinamento tecnico ai vigili del fuoco di Bologna che hanno messo in campo tre squadre di terra, droni, elicottero e squadre cinofile che hanno lavorato alacremente con diverse unità dei carabinieri, personale del 118 e del soccorso alpino e volontari di protezione civile.

Il triste epilogo oggi alle 11 circa quando le unità cinofile dei vigili dei fuoco hanno trovato l'uomo privo di via in un dirupo, in una posizione impossibile da vedere ad occhio nudo. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Bologna con elicottero ed unità cinofile, coordinate dal funzionario di guardia hanno provveduto al difficile recupero della salma, le cui operazioni si sono concluse intorno alle 14.30 di oggi. Per i carabinieri si tratterebbe di suicidio.