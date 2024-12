Casalfumanese, piano investimenti 2025-2027: monte entrate da 17,5 milioni

A Casalfiumanese si è appena concluso il percorso partecipativo, fatto di incontri di presentazione alla cittadinanza tra capoluogo e frazioni, del bilancio finanziario e del piano degli investimenti per il triennio 2025-2027. Per quanto riguarda l’annualità 2025, il municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli prevede un monte entrate complessivo di oltre 17,5 milioni di euro, cifra equivalente a quello che sarà il totale delle spese in uscita stimate, in forte ascesa rispetto ai numeri del 2024 (poco più di 13 milioni di euro) in virtù della presenza dei fondi Pnrr e Alluvione che non rappresentano entrate correnti ma straordinarie.

Tariffazione bloccata, con Imu e Irpef che rimangono allo stesso valore del 2023 e il passaggio dalla Tari alla Tariffa Corrispettiva Puntuale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, con il deciso ridimensionamento dell’indebitamento pro-capite che passerà dai 15,78 euro del 2024 ai 10,52 del nuovo anno. Una prima bella notizia in proiezione di quella che sarà, nel 2026, la chiusura dei mutui accesi dal Comune.

“Nonostante i preoccupanti tagli dei contributi alla finanza pubblica dei Comuni, che limitano sempre più la possibilità di garantire ai servizi erogati una costante crescita qualitativa, abbiamo elaborato un bilancio che non prevede alcun tipo di aumento a carico dei contribuenti con la salvaguardia delle molteplici opportunità a beneficio della comunità – spiegano la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, e l’assessora con delega al bilancio Eliana Montefiori -. Ovviamente, nell’esercizio di equilibrio per la chiusura del documento, è stato necessario rivedere la programmazione dei percorsi di manutenzione ordinaria prevista dall’ente che speriamo di poter riportare quanto prima a regime già nel corso dell’annata”. E ancora: “La volontà è stata quella di mantenere inalterata, in primis, tutta la gamma dei servizi alla persona – continuano -. Un elemento che ha riscosso l’apprezzamento dei cittadini incontrati durante le tappe di presentazione del Bilancio 2025, pensate per alimentare un vero processo di partecipazione e condivisione, nel capoluogo e nelle frazioni”.