Casalfiumanese, l’ex bocciodromo diventa una sala polivalente

È stata inaugurata lo scorso 1° dicembre, con un partecipato pranzo di comunità, la nuova sala polivalente di Casalfiumanese. Uno spazio di più di 300 metri quadrati pronto ad ospitare fino a 200 persone, che ha preso forma dopo i lavori di riqualificazione dell’ex bocciodromo di via Matteotti nel pieno centro storico del paese, adatto per eventi e spettacoli. Ma anche per iniziative di intrattenimento e palestra per pratiche sportive dolci. Un intervento dal costo complessivo di circa 195mila euro più spese tecniche, oneri ed iva, realizzato in due fasi di lavoro. Da una parte le opere di efficientamento energetico dell’edificio, progettate dallo Studio Cube dell’ingegnere Michele Castellari e affidate alla Nuova Gma, per una spesa di circa 48mila euro (più iva e spese tecniche) coperta in gran parte con fondi Pnrr. Dall’altra, il restyling strutturale e architettonico dello stabile con adeguamenti antincendio e in termini di sicurezza portato avanti dai tecnici Gabriele Baccilieri, Claudio Gamberi, Maurizio Castellari e a carico dell’impresa Viola Costruzioni, per altri 147mila euro più oneri. Di questi, 85mila usciti dalle casse del municipio e 65mila dalla donazione dell’ormai ex direttivo dell’Asd Bocciofila Valsanterno per anni al timone della struttura.

Già, perché sarà la Proloco di Casalfiumanese ad occuparsi della gestione dell’ex bocciodromo in virtù dell’esito della manifestazione di interesse ad evidenza pubblica rivolta alle associazioni locali promossa dal municipio nelle scorse settimane. Una procedura che ha registrato solo una domanda, poi ammessa, sfociata nella determina di affidamento di gestione. Successivamente, la Proloco ha comunicato l’individuazione del gestore del bar nella persona di Elvira Dorina Puscas, in possesso dei requisiti di legge, con la quale sarà sottoscritto regolare contratto di locazione.