Carnevale di Imola, la ventinovesima edizione dei Fantaveicoli seguita da 24.500 spettatori FOTOGALLERY MMPRESS

Oltre 24.500 spettatori, è il dato ufficiale del Comune di Imola, hanno seguito oggi pomeriggio la sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli, ventinovesima edizione. Erano 15 i gruppi e veicoli in concorso, ecco i vincitori. Primo classificato nella categoria Fantaveicoli è stato Amici dell’Allegria, con “Il bottino della Tarantola”; secondo classificato Centro giovanile Sesto Imolese, con “In un mare di emozioni; terzo classificato Centro Giovanile Ca’ Vaina, con “Radio Ca’ Vaina - AUT”. Nella categoria Fantaveicoli Scuole, si è classificato come primo IC1 con “L’essenziale è invisibile agli occhi” e ottiene anche il Gonfalone del Grifon d’oro (attribuito ogni anno alla scuola vincitrice della categoria), secondo classificato IC7 con “La giostra del sapere – Quando crescere è un divertimento”, infine terzo classificato IC6 con “Rocca rinnovata, allegria scatenata!”.

Nella categoria Gruppi mascherati Scuole, premiate dal Sindaco della Città di Imola, Marco Panieri, si è classificato come primo IC5 con “Alice nel paese delle meraviglie”, secondo classificato l’Istituto IC2 con “Agenda IC-2030”, infine terzo classificato IC6 con “Cavalieri della rocca, difensori della città”. Ultima delle categorie in concorso quella dei Gruppi Mascherati, premiati dalla vicesindaca di Imola, Elisa Spada, dove ha vinto il primo premio Manifatture ARCI con “Cittadine – 80 anni della Repubblica e del voto alle donne”, secondo classificato il gruppo MGM Faenza con “Warhammer 40000”, infine terzo classificato Gruppo imolese pattinaggio con “La diversità della fauna ‘inclusiva’ in giro con i rolli”.

La giuria ha deciso di attribuire inoltre un “Premio speciale Vittorio Tassoni” a Socam con “G-Force” per l’originalità degli ingranaggi e movimenti meccanici.