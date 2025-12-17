Capodanno a Imola, musica anche in piazza Matteotti fino alle 2.30

Imola
  • 17 dicembre 2025
Non solo Natale Zero pare a Capodanno, la festa si moltiplica in piazza (foto mmph)
  • Come è già stato confermato sarà un altro Capodanno senza fuochi artificiali alla Rocca, cosa che fa piacere d alcuni e dispiace ad altri, per questo il Comune di Imola sta organizzando una alternativa in piazza Matteotti per il Capodanno 2026.

    Programma in fieri

    L’appuntamento è per la notte del 31 dicembre, dalle 23 alle 2.30, con una serata di festa, musica e condivisione promossa dal Comune di Imola con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Il programma è in fase di costruzione e prevede musica dal vivo, la presenza di uno speaker che accompagnerà il pubblico nel corso della serata e il tradizionale conto alla rovescia di mezzanotte per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno. Ma soprattutto dj set e un ospite speciale che sarà annunciato solo nei prossimi giorni. Per l’occasione resteranno aperti i locali Controcorrente, Bar Bologna, Semplice e ci saranno attività di somministrazione bevande, panettoni e brindisi. «L’evento è pensato per essere inclusivo, rispettoso e attento alla sicurezza e al decoro urbano: per questo motivo sarà vietato l’utilizzo di bottiglie in vetro e non sono previsti fuochi artificiali - dice il Comune -. Un Capodanno nel segno della responsabilità, della comunità e della voglia di stare insieme, nel cuore della città.

    Natale Zero Pare

    Non sarà l’unica festa a fare da richiamo in centro. Come ormai accade da qualche lustro al Mercato Ortofrutticolo già dalla vigilia di Natale va in scena infatti Natale Zero Pare. La formula è consolidata e la festa parte all’ora di cena con la possibilità di un “cenone” sui generis a base di street food. A seguire le note di The Blues Fools, il brindisi poi si tra tardi con Rosso Dj alla consolle.

    Spettacolo a teatro

    Prima della “discoteca” in piazze e mercati, alle 22 al teatro Ebe Stignani andrà in scena fuori abbonamento lo spettacolo “Capodanno in tutti i sensi”, Il nuovo monologo comico di Maria Pia Timo si perde tra spunti medico-scientifici e pratico organolettici alla ricerca dei nostri sensi. Tatto, gusto, olfatto, vista e udito, fin da bambini, ci portano a una scoperta del mondo che è tutta nostra, sempre soggettiva. Biglietti in prevendita su Vivaticket oppure direttamente alla biglietteria di via Verdi mercoledì 31 dicembre dalle 15 alle 22.

