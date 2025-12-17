Capodanno a Imola, musica anche in piazza Matteotti fino alle 2.30

total artículos:

L’appuntamento è per la notte del 31 dicembre, dalle 23 alle 2.30, con una serata di festa, musica e condivisione promossa dal Comune di Imola con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Il programma è in fase di costruzione e prevede musica dal vivo, la presenza di uno speaker che accompagnerà il pubblico nel corso della serata e il tradizionale conto alla rovescia di mezzanotte per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno. Ma soprattutto dj set e un ospite speciale che sarà annunciato solo nei prossimi giorni. Per l’occasione resteranno aperti i locali Controcorrente, Bar Bologna, Semplice e ci saranno attività di somministrazione bevande, panettoni e brindisi. «L’evento è pensato per essere inclusivo, rispettoso e attento alla sicurezza e al decoro urbano: per questo motivo sarà vietato l’utilizzo di bottiglie in vetro e non sono previsti fuochi artificiali - dice il Comune -. Un Capodanno nel segno della responsabilità, della comunità e della voglia di stare insieme, nel cuore della città.