Bruno Senna e l’omaggio ad Ayrton: “Imola deve restare nel calendario della Formula Uno” VIDEO

Ieri si è svolta la terza edizione di HappybirthdAyrton per celebrare il fuoriclasse brasiliano Ayrton Senna nel giorno del suo compleanno. All’iniziativa ha partecipato anche Bruno Senna, nipote di Ayrton, a cui è stato assegnato il primo Trofeo ‘Dedicato a - HappybirthdAyrton 2025’.

A margine dell’evento, Bruno Senna ha detto: “Imola è un circuito che sfida i piloti. Oggi tutti i circuiti sono più omogenei, moderni, la sfida non è la stessa. Ci sono pochi circuiti oggi, come Imola e Suzuka, rimasti con quella sfida di far sentire la velocità, l’emozione di guidare veloce anche con le macchine moderne”. E per questo, secondo Bruno Senna, l’Autodromo di Imola è ancora in grado di dire molto al mondo della Formula 1: “È una pista che dà una buona competizione. La gara qui a Imola è sempre emozionante. È un circuito in cui tutti i piloti amano guidare. Si dice che a Monaco tutti i piloti amano guidare in pista, ma è quasi impossibile superare. Qua a Imola c’è il piacere di guidare e ancora c’è l’opportunità di sorpassare e di fare una bella gara, quindi è una pista che deve restare nel calendario”.

“Imola - ha detto il sindaco Marco Panieri - continua a coltivare con orgoglio il legame con Ayrton Senna, uno dei piloti più amati della storia e una figura che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città e nel cuore di milioni di persone. Eventi come questo, che celebrano la sua vita, non sono solo commemorazioni, ma momenti vivi di memoria e passione che parlano al presente e al futuro. La presenza di Bruno Senna è stata un onore e un riconoscimento importante per l’impegno condiviso nel tenere viva l’eredità sportiva, umana e valoriale di Ayrton”.