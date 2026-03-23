Borgo Tossignano, un murales per la palestra grazie al consiglio comunale dei ragazzi

A Borgo Tossignano è tutto pronto per il via al progetto di riqualificazione della facciata d’ingresso della palestra di via Fratelli Cairoli. Spazio a fantasia e creatività con la realizzazione di uno splendido murales, il cui tema sarà incentrato su colori e sport, come da proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze avvenuta nel corso della seduta dell’organo dello scorso 9 marzo.

La volontà è quella di migliorare l’aspetto estetico dell’edificio e valorizzare uno spazio frequentato quotidianamente da tanti cittadini. Un interessante intervento di riqualificazione urbana e culturale basato sulla partecipazione attiva da parte dei giovani del paese desiderosi di essere sempre più protagonisti della vita della comunità promuovendo senso civico e un’interazione sempre più diretta tra collettività e istituzioni.