Borgo Tossignano, senza targa e senza patente valida sfugge all’alt inseguito dalla polizia locale. Multa da 2500 euro e denuncia

Senza targa, senza più punti sulla patente, fugge all'alt della polizia locale. Da un semplice controllo è nato un vero e proprio inseguimento lungo la via Montanara che si è concluso con una denuncia e una multa da oltre 2500 euro a carico di un 26enne.

Tutto è cominciato alle 14.25 di oggi, durante un servizio di controllo del territorio a Borgo Tossignano. Una pattuglia della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese ha notato una Dacia Spring priva di targa posteriore, all'alt della pattuglia il conducente ha tirato dritto accelerando lungo la Montanara in direzione Casalfiumanese. A tutta velocità, effettuando manovre pericolose e un sorpasso all’altezza di un incrocio, una vera e propria fuga fino al centro abitato di Casalfiumanese, in via Libertà, dove tallonati dalla pattuglia, gli occupanti della Spring si sono fermati all'improvviso e hanno cercato di scappare a piedi attraverso un campo. Gli agenti però li hanno bloccati prima che potessero scavalcare la recinzione e i due, identificati come un uomo di 26 anni residente a Sala Bolognese e una donna di 24 anni residente a Imola, sono stati bloccati e perquisiti e dal controllo è saltato fuori un grinder (una sorta di macinino per tritare l'erba) contenente tracce di sostanza stupefacente. Ma soprattutto, il conducente dell'auto è risultato avere la patente sospesa per esaurimento dei punti. A suo carico sono state quindi verbalizzate una sfilza di sanzioni: per guida con patente sospesa per 2.046 euro, mancato arresto all’alt per altri 87 euro, sorpasso pericoloso in prossimità di intersezione 167 euro, velocità non commisurata 87 euro, e in aggiunta la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la segnalazione amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con il sequestro del grinder, l’avvio del procedimento penale e la contestazione amministrativa per tutte le violazioni al Codice della strada.