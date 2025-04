Borgo Tossignano, scontro in moto ferito un 17enne

Questa mattina intorno alle 9 la polizia locale del Circondario ha rilevato un incidente in territorio di Borgo Tossignano. Secondo la prima ricostruzione un autocarro Fiat Iveco condotto da un uomo di 47 anni residente a Borgo Tossignano circolava in via Mazzini con direzione verso Fontanelice svoltando a sinistra in via Riomaggiore collideva con un motociclo condotto da un ragazzo di 17 anni residente a Fontanelice che proveniente da Fontanelice si dirigeva verso Borgo Tossignano. Il conducente del motociclo è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore in codice 2 in condizioni comunque non gravi.