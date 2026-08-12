Borgo Tossignano, esce di strada in moto e muore, la vittima aveva 68 anni

Uno schianto che è costato la vita a un motociclista di 68 anni si è verificato sulla via Montanara nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, nel tratto della provinciale tra Fontanelice e Borgo Tossignano. Secondo i rilievi della polizia locale del circondario, l’incidente stradale si è verificato in direzione da Firenze verso Ferrara, la vittima è Agabou Mohammed, un uomo di 68 anni di origine marocchina residente a Borgo Tossignano. L’uomo viaggiava da solo a bordo di una motocicletta Yamaha MT09, secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato all’altezza del civico 9 di via Montanara. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe urtato un albero terminato per poi essere sbalzato nel fosso.