Bonus psicologo in Emilia-Romagna, su oltre 25mila domande solo il 2,6% è stato accolto: “Così non si raggiunge chi ha più bisogno”

Oltre 25mila domande per il bonus psicologo in Emilia-Romagna, di cui sono state accolte 665, circa il 2,6%. Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi rispondendo in commissione a un’interrogazione del Partito democratico firmata da Maria Laura Arduini e altri 14 consiglieri.

“In regione sono 665 le domande accolte su oltre 25mila - dice Fabi - circa il 2,6%, 439 donne e 226 uomini, mediamente nella fascia Isee inferiore ai 3mila euro. L’Isee è l’unico criterio di selezione, il bonus rischia di non raggiungere le persone che hanno più bisogno di un sostegno, questo intervento non risulta organico”.

Il bonus psicologo è un contributo economico statale per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. “Dai dati Inps - ha detto Arduini in commissione - emerge come le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare l’elevato numero di domande, consentendo l’erogazione del contributo solo a una quota limitata dei richiedenti. Nelle scorse annualità solo circa un richiedente su nove è riuscito ad accedere al beneficio”.

Fabi ha illustrato il lavoro regionale: “In Emilia-Romagna abbiamo attivato la figura dello psicologo nelle case di comunità, nel 2024 sono stati trattati oltre 10mila pazienti, servizio che vogliamo potenziare”.

Arduini ha replicato: “Importante che la comunità acceda a questi servizi, sono soddisfatta del lavoro fatto in Emilia-Romagna”.