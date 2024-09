Bologna, ucciso 26enne nei pressi della stazione. Caccia all’assassino

BOLOGNA. Omicidio nella notte, intorno all’una, in piazza XX Settembre a Bologna, nelle vicinanze della stazione ferroviaria e dell’autostazione. La vittima, a quanto si apprende, è un 26enne ivoriano senza fissa dimora, che presumibilmente è stato accoltellato. A dare l’allarme è stato un amico della vittima, che è stata colpita all’addome ed è morta all’ospedale Maggiore. Sull’omicidio indagano i Carabinieri, che stanno sentendo testimoni per ricostruire l’accaduto. Al momento, a quanto risulta, non è stata trovata l’arma e anche l’assassino non è stato rintracciato