Bologna, autostrada occupata, la Polizia carica i manifestanti VIDEO

  • 03 ottobre 2025
Dopo alcuni minuti di pausa, si riaccende lo scontro in autostrada a Bologna. Con le forze dell’ordine che partono con delle cariche per allontanare i manifestanti, che rispondono di nuovo con lanci di oggetti e bottiglie.

Ancora una volta vengono sparati lacrimogeni. Intanto, altri partecipanti al corteo protestano con un pezzo del cordone di agenti rimasto a presidiare la tangenziale. “Vergognatevi, non hanno fatto niente - dicono alcune persone - ci sono bambini e pensionati. Siete delle mamme e papà, basta. Smettetela”.

Scontri con cariche delle forze dell’ordine sono avvenute in autostrada e tangenziale, con lancio di bottiglie e bastoni da parte del corteo di manifestanti rimasti sulla carreggiata. Le cariche sono partite dopo un frangente di fronteggiamento a stretta distanza, in seguito al lancio di lacrimogeni. Dopo un primo breve tafferuglio, una seconda carica sulla corsia laterale della tangenziale per respingere i manifestanti di alcune decine di metri.

