La prevendita per gli AC/DC a Imola sta per partire. I biglietti nominali per assistere al concerto del 20 luglio saranno in vendita solo su Ticketone (online e punti vendita) dalle 11 di domani, venerdì 7 febbraio per un acquisto massimo di 4 biglietti per transazione e per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

Non sono previste presale riservate, biglietti a prezzo dinamico e/o flessibile, o pacchetti che prevedano viaggio e biglietto o servizi accessori.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni.