A distanza di dieci anni dal mitico concerto del 2015 e ad un anno dal concerto di Reggio Emilia, gli AC/DC tornano a far tremare l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola con l’unica data italiana del Power Up Tour, in programma domenica 20 luglio 2025. Sul palco anche gli special guest The Pretty Reckless, per una serata di energia e potenza.

I biglietti nominali per assistere al concerto (disponibili solo Pit C e Pit D) sono in vendita solo su Ticketone (online e punti vendita) per un acquisto massimo di 4 biglietti per transazione e per account. È possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

I bambini fino ai 6 anni di età possono accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti possono entrare con un biglietto intero e non sono previste riduzioni.