Biblioteca di Imola, gli orari estivi con due novità

Con l’arrivo dell’estate, il sistema bibliotecario imolese adotta i nuovi orari estivi in vigore dal 15 giugno al 14 settembre 2025, pensati per garantire continuità e accessibilità ai servizi bibliotecari anche nei mesi estivi.

La Biblioteca Comunale di Imola, per l’estate 2025, introduce una novità importante per il periodo dal 15 giugno al 15 luglio. Oltre alle consuete aperture pomeridiane del martedì (fino alle 22.30) e del giovedì (fino alle 19.00), si aggiungono due nuove aperture pomeridiane il mercoledì e il venerdì, dalle 14.15 alle 19.00. Un’estensione pensata soprattutto per gli studenti impegnati con gli esami della sessione estiva. Durante queste due nuove fasce orarie saranno aperte le sale studio del piano terra e sarà attivo il servizio di prestito e restituzione dei materiali.