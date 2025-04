“Benvenuti nella fabbrica delle bolle di sapone”: a Castel San Pietro c’è una eccellenza italiana dal 1938

Nella Giornata del Made in Italy, i ragazzi delle scuole castellane hanno scoperto che nel loro territorio c’è una fabbrica particolare: l’unica che in Italia produce, ed esporta nel mondo, bolle di sapone. E così un’esplosione di emozioni, sorrisi e creatività ha animato martedì la sede di Dulcop International Spa in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. L’azienda ha infatti organizzato il suo primo open day dedicato alle scuole, aprendo le porte a 40 bambini della classe 3A della scuola primaria Gustavo Serotti di Osteria Grande e della classe 3C della scuola primaria Luciana Sassatelli di Castel San Pietro Terme. Hanno partecipato anche la sindaca Francesca Marchetti e l’assessora alla Scuola Katia Raspanti del Comune di Castel San Pietro Terme, insieme alla famiglia Melotti, proprietaria dell’azienda da tre generazioni.

I piccoli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nella “fabbrica delle bolle”: hanno scoperto come vengono prodotte e confezionate nei contenitori con cui ognuno di loro almeno una volta ha giocato e si è divertito, assistendo poi allo spettacolo di Yuri Bussi, in arte “Il Bollaio Matto”, quindi hanno potuto personalizzare la propria bolla disegnando l’etichetta.

Alla fine del percorso, ogni bambino ha lasciato un messaggio racchiuso in una speciale bolla di carta. Tra i pensieri raccolti: “Sono stato molto sorpreso dai macchinari e da quante bolle ci sono”, “Grazie mille a voi persone che fate le bolle di sapone”, “Grazie mille! Ci avete regalato una giornata bellissima”, “Mi sono sentito benissimo”, “Io adoro le macchine, le vostre sono le mie preferite. Grazie io vorrei tornare”. «Vorremmo ringraziare Dulcop, un’eccellenza a conduzione familiare che si è insediata nel nostro territorio con un lavoro di riqualificazione del nuovo impianto produttivo molto importante per il nostro territorio - affermano la sindaca Francesca Marchetti e l’assessora Katia Raspanti del Comune di Castel San Pietro Terme -. Leader mondiale nella produzione di bolle di sapone, che ha saputo aprire le sue porte in modo straordinario, coniugando impresa, educazione e magia. È un grande valore avere aziende come questa, radicate nella comunità e capaci di innovare senza perdere il legame con le proprie origini. Ancora più significativo è l’aver coinvolto le scuole: offrire ai bambini l’opportunità di conoscere da vicino una realtà produttiva locale significa seminare curiosità, consapevolezza e senso di appartenenza. È da qui che nasce l’orgoglio per il Made in Italy e il rispetto per il lavoro; ed è per questo che speriamo che questo sia un appuntamento di comunità che diventi annuale».

«Dietro ogni bolla di sapone che produciamo ci sono ricerca, studio, lavoro e tantissima passione: e siamo orgogliosi di poter condividere la nostra esperienza con le scuole del territorio», ha detto Andrea Melotti, ceo di Dulcop. Per parte sua Allegra Melotti, responsabile Qualità, ha aggiunto: «È per loro che produciamo bolle di sapone sicure da tre generazioni. Siamo attenti ad ogni componente ed effettuiamo continui controlli per essere certi di mettere sul mercato prodotti sicuri».

Fondata nel 1938, la Dulcop International è l’unica produtttrice di bolle di sapone in Italia e leader in Europa. Con sede produttiva a Osteria Grande, l’azienda vanta oltre 300 referenze tra bolle a marchio Bubble World, giocabolle e novità stagionali, di cui molte su licenza (tra cui Disney, Mattel e Hasbro). Con una distribuzione internazionale in più di 50 Paesi, i primi tre mercati oltre all’Italia sono Germania, Spagna e Francia.