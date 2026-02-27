Bassa qualità dell’aria in Romagna: limitazioni attive fino a lunedì 2 marzo

Resta bassa la qualità dell’aria in tutta la regione Emilia-Romagna. Nelle giornate di domani, sabato 28 febbraio, domenica 1 e lunedì 2 marzo resteranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (lunedì 2 marzo sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi). Le principali ulteriori limitazioni sono: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati (area delimitata da relativa segnaletica), oltre ai divieti già ordinariamente previsti; divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.