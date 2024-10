Banca di Imola, inaugurata la nuova filiale di Mordano

E’ stata inaugurata oggi la rinnovata filiale di Mordano della Banca di Imola Spa. La fliale, capofila delle filiali di Bagnara, Bubano e Solarolo, è stata interessata da importanti lavori di ristrutturazione non solo all’interno, ma all’intero immobile di proprietà della Banca. La filiale si presenta ora con spazi più accoglienti, riservati e funzionali, in linea con la visione della Banca, che vuole dare ai propri Clienti la possibilità di scegliere, di volta in volta, a seconda delle proprie specifiche esigenze, se recarsi in filiale od operare per via telematica attraverso l’app della Banca. Banca di Imola Spa con le sue 37 filiali, fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna.

A fare gli onori di casa il presidente di Banca di Imola Giovanni Tamburini, il direttore generale Sergio Zavatti insieme al presidente del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli e al vice direttore generale de La Cassa, Miriam Lazzari. Fra gli intervenuti, il vicario generale del Vescovo, Don Andrea Querzè, il sindaco di Mordano Nicola Tassinari e numerosi clienti della banca e qualificati operatori economici del territorio.

Il presidente Tamburini ha sottolineato l’impegno di Banca di Imola al fianco ed a supporto di famiglie ed imprese, per contribuire alla crescita ed allo sviluppo del territorio di riferimento mentre l’intervento conclusivo è stato tenuto dal presidente Patuelli.