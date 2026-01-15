Avis Imola, il calendario delle aperture straordinarie per donare sangue

imola

Anno nuovo ma stessi obiettivi per l’Avis di Imola che ricorda il calendario delle aperture straordinarie la domenica e il lunedì pomeriggio del Centro raccolta sangue di Imola per il 2026. «Per i donatori sono 26 i lunedì pomeriggio disponibili dalle ore 13.30 alle 16.30 e 6 le domeniche dalle ore 7.30 alle 12 – dice il presidente dell’Avis di Imola, Remo Martelli –. Vogliamo offrire sempre più opportunità ai donatori agevolandoli, dove possibile, nel poter raggiungere il Centro Raccolta Sangue anche in altri giorni e orari della settimana”. Ricordiamo che è necessaria la prenotazione online o si può telefonare allo 054232158».

L’inizio dell’anno è anche l’occasione per esaminare i dati della raccolta di sangue e di plasma. La raccolta di sangue intero nella comunale di Imola è stato di 6135 unità nel 2024, e 6034 unità nel 2025, con una differenza in negativo di 101 unità. La raccolta di sangue intero nel circondario è di 9482 unità nel 2024 e di 9224 unità nel 2025 con una differenza negativa di 258 unità.

La raccolta di plasma nella comunale di Imola è stata poi di 736 unità nel 2024 e di 926 unità nel 2025 con un segno invece positivo di 190 unità. La raccolta di plasma nel circondario non ha invece seguito la stessa tendenza, è infatti di 1149 unità nel 2024 è di 1413 unità nel 2025 con un segno positivo di 264 unità.

Complessivamente il Centro di raccolta sangue di Imola nell’anno 2024 ha raccolto 10.631 unità, mentre nel 2025 le unità sono state 10.637 con una minima differenza di +6 unità.

«Per il 2026 - aggiunge Remo Martelli - mi aspetto un mantenimento delle donazioni, in particolare un aumento ancor più importante per il plasma. Si devono raggiungere, infatti, gli obiettivi di sufficienza regionale e nazionale, mentre per il sangue intero si raccoglie di più del bisogno, per cui caleranno i prelievi. Nel mese di febbraio, poi, siamo chiamati a realizzare l’assemblea dei soci, per promuovere il bilancio consuntivo del 2025 e sono già state organizzate le date del circondario. Tra le novità che riguardano, invece, i nostri uffici, dal 12 gennaio è operativa una nuova impiegata a tempo indeterminato che coprirà le attività amministrative». Per diventare donatore occorre avere fra i 18 e 60 anni di età; essere in buono stato di salute; avere un peso corporeo è almeno di 50 Kg. Con questi tre requisiti si può prenotare la visita di idoneità (colloquio con il medico e successivo prelievo di sangue), ovviamente questa visita è gratuita. Ecco i contatti: e-mail giovani.imola@avis.it telefono 054232158 (dalle 8.30 alle 12.30) Instagram avis.imola Facebook Avis Imola .