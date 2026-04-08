Autostrada A14, chiusure notturne tra Imola e Castel San Pietro in corsia nord

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo, nei seguenti giorni e orari: dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 aprile; dalle 22 di domenica 12 alle 5 di lunedì 13 aprile. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.