Autostrada A14: chiuso per una notte il tratto Imola-Faenza

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 11 alle 6 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona. Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona. L’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-6.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo. Per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita a Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.