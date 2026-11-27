L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola non è soltanto un luogo dedicato al motorsport, ma una struttura capace di generare valore economico, ambientale e sociale per Imola e per il territorio. È quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2025 di Formula Imola, redatto su base volontaria secondo lo standard europeo VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), elaborato da EFRAG, che restituisce una fotografia organica degli impatti economici, ambientali e sociali delle attività dell’Autodromo.

Il 2025 ha fatto registrare 683.104 presenze, dato record nella storia della struttura e in crescita del 57,8% rispetto all’anno precedente. Secondo il Rapporto Censis 2026, inoltre, i principali eventi del programma 2025, al netto del Gran Premio di Formula 1, hanno generato 116 milioni di euro di produzione attivata, 56 milioni di valore aggiunto e circa 1.100 unità di lavoro annue sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale. Nel 2025 il 100% dell’energia elettrica acquistata dall’Autodromo è stato coperto da Garanzie di Origine, mentre sono stati utilizzati 39.367 litri di HVO, biocarburante a ridotto impatto emissivo. Durante il weekend di Formula 1 sono stati inoltre erogati 262.500 litri di acqua microfiltrata, contribuendo alla riduzione dell’utilizzo di bottiglie in plastica monouso.