Autodromo di Imola: barriera antirumore in via Malsicura, via alla procedura per l’affidamento dei lavori

A Imola il Consorzio Con.Ami ha ufficialmente avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una barriera di mitigazione acustica in via Malsicura, a ridosso del polo funzionale dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. L’iter, si legge in una nota, “prende avvio a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio approvata il 30 luglio”.

Le aziende che possono presentare un’offerta “sono quelle invitate alla procedura negoziata sulla base dell’elenco fornito dalla Centrale unica di committenza del Circondario imolese e avranno tempo fino al 7 settembre per presentare le proprie offerte per la realizzazione dell’opera”. L’obiettivo di questo intervento è “adottare soluzioni strutturali efficaci per il miglioramento del contesto urbano circostante”, e sul punto il Comune e il sindaco Marco Panieri “accolgono con favore l’apertura di questa fase operativa”, sottolineando che la realizzazione di quest’opera “conferma la volontà di coniugare le grandi vocazioni dell’impianto e i suoi eventi con il mantenimento di un’alta qualità della vita per i residenti delle aree limitrofe, garantendo soluzioni tecniche moderne e integrate nel territorio”.