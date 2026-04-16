Autocisterna di etere si rovescia in A14 fra San Lazzaro e Castel San Pietro, morto il camionista

Autostrada bloccata oggi pomeriggio dalle 16 per il rovesciamento di una cisterna nel tratto fra San Lazzaro e Castel San Pietro, al chilometro 26, in direzione Imola. L’autocisterna era carica di etere, sul posto sono intervenute 10 squadre del Comando vigili del fuoco di Bologna, incluse 4 autobotti e il personale del nucleo Nbcr (nucleare Biologico Chimico Radiologico). Sul posto è intervenuto il nucleo travasi dal Comando di Venezia per la gestione della sostanza. Nell’incidente è deceduto l’autista dell’automezzo, il 54enne di origine rumena Ion Cristian Barbulescu dipendente della ditta faentina Fluid Logistic. L’autostrada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Presenti sul posto la polizia stradale, il personale di Società Autostrade e il 118.