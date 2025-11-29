Ausl Imola, Riccardo Solmi nuovo direttore amministrativo

La dottoressa Maria Teresa Donattini, dal 2017 direttrice amministrativa dell’Azienda USL di Imola, lascerà l’incarico e l’Azienda a fine anno per pensionamento. Donattini, imolese doc, ha dedicato quasi 40 di carriera alla nostra Azienda, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino alla guida della direzione amministrativa. La sua esperienza, la professionalità e il forte senso di appartenenza hanno rappresentato un punto di riferimento per la direzione strategica e per tutta la comunità aziendale. “È stato un onore e un privilegio servire l’Azienda USL di Imola per tutti questi anni, accompagnandone la crescita e affrontando insieme sfide importanti – dichiara la dottoressa Donattini - Ho sempre sentito forte il senso di appartenenza a questa comunità professionale e umana, e sono profondamente grata alle colleghi ed ai colleghi con cui ho condiviso questo percorso. Lascio con serenità, sapendo che la direzione amministrativa sarà affidata a un professionista competente, che saprà portare nuova energia e visione. A tutti rivolgo un sincero ringraziamento e un augurio di buon lavoro per il futuro.”

La successione alla direzione amministrativa è già stata formalizzata ieri, venerdì 28 novembre, con deliberazione della Direttrice generale Agostina Aimola.

Dall’inizio del prossimo anno il Direttore Amministrativo dell’Ausl di Imola sarà il dottor Riccardo Solmi. Nato a Modena nel 1982, laureato in Scienze Politiche e specializzato in diritto sanitario alla SPISA dell’Università di Bologna, Solmi ha maturato una significativa esperienza in ambito amministrativo e gestionale. Dal maggio 2024 è dirigente amministrativo a tempo determinato presso l’Azienda USL di Bologna, a capo del Servizio Unico Metropolitano di Amministrazione Giuridica del Personale. In precedenza ha ricoperto incarichi di responsabilità nell’Azienda Usl di Modena, occupandosi di sviluppo organizzativo, valutazione e valorizzazione delle risorse umane. “Maria Teresa Donattini è stata una colonna portante di questa azienda sanitaria, garantendo con competenza e passione la supervisione dei processi amministrativi in anni di grande trasformazione. A lei va il ringraziamento sincero di tutta la comunità aziendale e l’augurio di un futuro sereno. La scelta di nominare Riccardo Solmi per questo incarico va nel senso di assicurare, al contempo, continuità e rinnovamento, con un professionista giovane ma già esperto, che saprà affrontare con energia e competenza le sfide che ci aspettano” - ha commentato Agostina Aimola, direttrice generale.

Contestualmente, la direzione conferma la nomina della dottoressa Sabrina Gabrielli quale direttrice assistenziale dell’AUSL di Imola, incarico avviato il 1° febbraio 2024. Gabrielli, infermiera dal 1984 e in forza a Imola dal 1994, ha maturato una lunga carriera interna che l’ha vista coordinatrice assistenziale, direttrice infermieristica e, dal 2019, responsabile della struttura Case della Comunità e Ospedale di Comunità.

“Sabrina Gabrielli rappresenta al meglio la nostra comunità professionale: ha saputo crescere all’interno dell’Azienda con competenza e dedizione, diventando un punto di riferimento per i servizi assistenziali – conclude Aimola - La sua conferma a direttrice assistenziale è il riconoscimento di un percorso costruito con passione e radicato nel territorio. Siamo certi che continuerà a portare avanti con energia e visione innovativa il lavoro di valorizzazione delle professioni sanitarie e di sviluppo dei percorsi assistenziali, sempre con attenzione ai bisogni del nostro territorio.”

“Il passaggio di testimone nella direzione amministrativa dell’Azienda USL di Imola è un momento significativo per tutta la nostra comunità – dichiara il Presidente del Nuovo Circondario imolese e Sindaco di Imola, Marco Panieri - A nome del Circondario desidero esprimere un profondo ringraziamento alla dottoressa Maria Teresa Donattini, che per quasi quarant’anni ha garantito serietà, competenza e un impegno costante al servizio del nostro territorio. Il suo contributo – discreto, rigoroso, fondamentale – ha accompagnato l’evoluzione dell’Azienda in fasi delicate e complesse, lasciando un’eredità solida e riconosciuta. Al dottor Riccardo Solmi rivolgo un augurio sincero di buon lavoro: la sua esperienza, unita a una visione giovane e dinamica, sarà preziosa per continuare a rafforzare una sanità vicina alle persone, capace di innovare ma anche di ascoltare. Un ringraziamento speciale anche alla dottoressa Sabrina Gabrielli, la cui conferma nel ruolo di direttrice assistenziale è motivo di orgoglio per Imola. La sua storia professionale, nata e cresciuta dentro l’Azienda, rappresenta al meglio la qualità delle nostre competenze interne e quel radicamento nel territorio che resta un valore distintivo. Queste nomine testimoniano un’Azienda in salute, che investe sulle proprie persone e guarda avanti con responsabilità. Come Circondario continueremo a lavorare fianco a fianco con la Direzione generale per garantire servizi sempre più accessibili, moderni e vicini ai bisogni della popolazione.”