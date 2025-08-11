Ausl Imola: gli orari della settimana di Ferragosto

L’Azienda Usl di Imola informa i cittadini che alcuni servizi aperti al pubblico osserveranno chiusure temporanee o riduzioni di orario in questa settimana. A partire da oggi e per tutta la settimana, resteranno chiusi il Consultorio Familiare e il Polo Formativo. Il Centro Disturbi Cognitivi dell’Ospedale Vecchio di Imola è chiuso ma è attiva una segreteria telefonica attiva per fornire indicazioni sulle modalità di invio delle richieste. Gli ambulatori dell’Igiene Pubblica dedicati alle vaccinazioni sospendono l’attività secondo il seguente calendario: quelli pediatrici sono chiusi da oggi al 23 agosto, mentre quelli per adulti dal 12 al 16 agosto.

La Medicina Legale sarà chiusa da oggi per due settimane, con riapertura prevista lunedì 25 agosto. La Medicina Legale Monocratica, invece, sospenderà l’attività da domani fino alla fine della settimana di Ferragosto, riaprendo lunedì 18. L’erogazione diretta dei farmaci all’Ospedale Nuovo sarà sospesa da oggi al 16 agosto, ma nello stesso periodo il servizio continuerà ad essere garantito presso la Farmacia dell’Ospedale Vecchio, che resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Nella giornata del 14 agosto saranno sospese le attività ambulatoriali della Medicina Riabilitativa, il Centro Gestione Ausili e il punto distribuzione Assistenza Integrativa presso l’Ospedale Vecchio. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà chiuso il 13 e il 15 agosto, mentre il 14 sarà regolarmente aperto. Gli uffici Accettazione Ricoveri e Cartelle Cliniche dell’Ospedale Nuovo saranno aperti la mattina del 14 agosto (chiusi il pomeriggio) e resteranno chiusi il giorno 16. Il Centro Raccolta Sangue sarà operativo il 14 agosto, mentre resterà chiuso sabato 16.

Nella stessa giornata del 14, gli Sportelli Unici Distrettuali (Cup, Cassa, Anagrafe Assistiti, Ufficio Protesica) presso le Case della Comunità di Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina, Vallata del Santerno e all’Ospedale Santa Maria della Scaletta saranno aperti dalle 7.30 alle 12.45, senza apertura pomeridiana, e chiusi il giorno 16. Il Cup telefonico resterà chiuso. Durante la settimana di Ferragosto, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta saranno assenti il 13, 14 e 15 agosto, oltre al fine settimana. In caso di necessità sanitarie urgenti ma non emergenziali, i cittadini possono rivolgersi al Cau, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 nella sede di via Caterina Sforza 3, oppure agli ambulatori di continuità assistenziale diurna delle Case della Comunità di Medicina, Castel San Pietro Terme e Vallata del Santerno, attivi nei giorni prefestivi e festivi dalle 8 alle 20. È inoltre disponibile il servizio di continuità assistenziale notturna, prefestiva e festiva, attivo 24 ore su 24 e contattabile al numero verde 800 040 050 per consulenze telefoniche ed eventuali visite domiciliari.