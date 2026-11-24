Le difficoltà congiunturali del comparto ceramico continuano a produrre effetti negativi sulle realtà produttive del territorio. Anche la Cooperativa Ceramica d’Imola ha infatti comunicato la decisione di ampliare il periodo di fermata e sospensione dell’attività produttiva dal 30 novembre all’11 gennaio negli stabilimenti di Imola, Borgo Tossignano e Faenza. Nell’incontro con i sindacati l’azienda ha confermato che le cause sono riconducibili alla situazione di instabilità generale, a partire da un aumento insostenibile dei costi del gas. Di conseguenza, per coprire l’intero periodo di fermo degli impianti, si renderà necessario il ricorso alla cassa integrazione ordinaria. Una situazione che era stata paventata dalla Cgil alla vigilia dello sciopero di venerdì scorso e che ora diventa concreta.

«La chiusura invernale prolungata di Cooperativa Ceramica d’Imola conferma la fase di difficoltà generalizzata che sta attraversando l’intero comparto ceramico del nostro territorio – sottolineano Cristina Cirina, segretaria generale Filctem Cgil Imola e Assunta Marseglia, segretaria generale Femca Cisl Area metropolitana bolognese –. Continuiamo a monitorare la situazione attraverso un confronto costante, con l’obiettivo prioritario di tutelare l’occupazione, i redditi e le competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori. Restano tuttavia urgenti risposte e interventi strutturali da parte delle istituzioni per garantire la tenuta occupazionale e produttiva del comparto e non solo, perché le enormi difficoltà del settore si ripercuotono anche sulle attività produttive ad esso collegate».