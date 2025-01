Atteraggio d’emergenza in un campo e l’aereo monomotore cappotta: miracolati due ventenni a Castel San Pietro

Verso le 15.30 di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme sono intervenuti in via Bandite, a seguito di una telefonata al 112 che segnalava l’atterraggio d’emergenza di un aereo. Dopo aver raggiunto l’area interessata, i Carabinieri hanno rilevato che il pilota di un velivolo monomotore a due posti ad ala alta, marca Tecnam, modello P2008, decollato dall’aviosuperficie “Fly Ozzano”, aveva eseguito un atterraggio d’emergenza in un terreno agricolo, a seguito di un’avaria del motore che gli aveva fatto perdere la spinta necessaria per raggiungere la pista, poco distante. Incredibilmente, il pilota e il passeggero, due ragazzi sulla ventina, ne sono usciti illesi nonostante il cappottamento dell’aereo e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola, soltanto per accertamenti.