Assalto al bancomat della filiale di Budrio della Banca di Imola: i sistemi di sicurezza sventano il furto

Furto andato a vuoto alla filiale di Budrio della Banca di Imola. I sistemi di sicurezza attivi su tutti gli ATM della Banca di Imola hanno consentito di sventare il tentativo di furto messo in atto da alcuni malviventi. L’attacco ha avuto come obiettivo lo sportello ATM bancomat, posto all’esterno della struttura. I sistemi di sicurezza hanno impedito l’accesso ai contanti; per la Banca, solo qualche danno all’apparecchiatura, prontamente rimessa in funzione. Banca di Imola, in coordinamento con il CSE che fornisce gli ATM, conferma il proprio costante impegno nella tutela dei beni e della sicurezza dei propri Clienti, attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia e ad una accurata strategia di prevenzione. Tutti gli ATM bancomat della Banca di Imola sono dotati di dispositivi che ad ogni tentativo di manomissione attivano immediatamente un protocollo di sicurezza. La Banca ha prontamente denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine, fornendo i filmati che hanno ripreso l’azione dei malviventi.