Imola, ancora grave il ciclista ventenne travolto sulla via Emilia a Dozza

Versa ancora in prognosi riservata al Maggiore di Bologna il ragazzo di 20 anni rimasto vittima di un grave incidente il 21 mattina intorno alle 12.45 sulla via Emilia poco prima dell’incrocio con via Vigne Nuove. Si chiarisce la circostanza, ma non completamente la dinamica, dopo che la polizia locale, che ha effettuato i rilievi, ha sentito anche altri testimoni. Pare infatti che il ventenne fosse in compagnia di più amici, o meglio colleghi di una società ciclistica non della zona, che si stava allenando. Il ragazzo rimasto ferito, infatti, è di origini venete. Secondo quanto riportato dai compagni di squadra, il ragazzo avrebbe urtato un velocipede che lo precedeva che però non si è fermato, forse non se ne è nemmeno accorto; l’urto ha fatto cadere il ventenne che poi è stato travolto dall’auto di un residente di Toscanella che sopraggiungeva da dietro.