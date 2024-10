Il Comune di Budrio informa di aver ricevuto nella mattinata di giovedì 24 ottobre 2024 la comunicazione dall’Amministrazione di Medicina che è in corso una tracimazione della Quaderna nel punto in cui aveva già rotto. «La zona è attenzionata per verificare eventuali nuove rotture - si legge nel post -. Le zone interessate sul territorio di Budrio interessate erano già state evacuate domenica. Sul posto è presente anche il personale del Comune di Budrio per attenzionare la situazione e l’entità della tracimazione».