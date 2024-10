Allerta meteo gialla per vento e temporali sull’Appennino Romagnolo

BOLOGNA. L’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per vento e criticità dovute ai temporali, valida dalla mezzanotte di oggi a quella di giovedì 3 ottobre. Il livello di attenzione più alto (di colore giallo) è scattato per la fascia appenninica della regione, oltre che per le zone di pianura e della bassa collina di Parma e Piacenza. Sul resto del territorio regionale l’allerta è di colore verde. In particolare, per la giornata di mercoledì 2 ottobre, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con precipitazioni localmente intense che possono generare occasionali fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi ingrosssamenti dei fiumi collinari e montani. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (tra i 62 ei 74 chilometri orari) da sud-ovest, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore in montagna, durante le ore centrali della giornata.