Allerta maltempo, cambia il programma di Imola in musica

L’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile prevede piogge abbondanti nel pomeriggio e nella serata di oggi domenica 8 settembre 2024. Per tutelare la sicurezza sia del pubblico sia degli artisti, alcuni appuntamenti saranno spostati al chiuso, altri annullati.

Appuntamenti spostati

Concerto Orchestra Senzaspine, ore 21, spostato da Piazza Matteotti al Teatro Stignani

Concerto “Gardens Jazz Collective plays Bearzatti” feat. Francesco Bearzatti, ore 21, spostato dal Verziere delle Monache all’Auditorium della Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini (via Fratelli Bandiera 19)

Concerto “Gocce di musica per la solidarietà”, ore 20.30, spostato da Piazza Medaglie d’Oro al Cinema Pedagna (via Vivaldi 70)

Appuntamenti annullati

Concerto di Ambrogio Sparagna “E ora ballo”, ore 21, Piazza Gramsci Imola

Concerto dei Tolga During “Liberdjango”, ore 21, Piazza della Conciliazione (Piazza Ulivo)

Esibizioni dei musicisti di strada Babybell, Alex Magnani, Banda Putiferio e I Chiottoni

Appuntamento confermato

Concerto del Grillo d’Oro “Imola in musica galattica”, ore 16.30, Teatro Stignani

Per gli altri appuntamenti in calendario, il Comune consiglia di rivolgersi al singolo organizzatore (indicato in calce all’evento sul programma) per avere notizie aggiornate.